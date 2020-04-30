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СРОЧНО! 126 новых случаев заражения коронавирусом
 

СРОЧНО! 126 новых случаев заражения коронавирусом


По данным на 30 апреля, в Молдове зарегистрировано 126 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, отметив, что за последние сутки было обработано 878 тестов на выявление инфекции.

Общее число заболевших составило 3897 человек. Выздоровели 1182 пациента. 116 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.


Опубликовано: 17:04 30/04/2020

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