

Глава государства Игорь Додон провел рабочее заседание с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.



«Провели обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся социально-экономической и политической обстановки в Республике Молдова; отдельно обсудили пандемический кризис в стране и мире.



В частности, говорили о том, что руководство страны, вопреки спекуляциям отдельных политиков, справляются с кризисной ситуацией, вызванной распространением коронавируса. При этом показатели в Молдове лучше, чем в некоторых европейских странах, хотя мы, как и все другие государства, не были готовы к эпидемии и не имели соответствующего опыта». – отметил президент.



Кроме этого, в ходе беседы было отмечено, что гораздо более тяжелой является положение в экономике, и властям страны придется приложить немало усилий, чтобы предотвратить социальную и экономическую дестабилизацию в Молдове.







