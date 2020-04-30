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Глава государства провел встречу с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества (ВИДЕО)



Глава государства Игорь Додон провел рабочее заседание с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

«Провели обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся социально-экономической и политической обстановки в Республике Молдова; отдельно обсудили пандемический кризис в стране и мире.

В частности, говорили о том, что руководство страны, вопреки спекуляциям отдельных политиков, справляются с кризисной ситуацией, вызванной распространением коронавируса. При этом показатели в Молдове лучше, чем в некоторых европейских странах, хотя мы, как и все другие государства, не были готовы к эпидемии и не имели соответствующего опыта». – отметил президент.

Кроме этого, в ходе беседы было отмечено, что гораздо более тяжелой является положение в экономике, и властям страны придется приложить немало усилий, чтобы предотвратить социальную и экономическую дестабилизацию в Молдове.





Опубликовано: 17:00 30/04/2020

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