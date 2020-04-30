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1 мая вступает в силу решение о субсидировании предприятий, которые взяли кредиты в банках


С 1 мая правительство начнет субсидировать процентные ставки для предприятий, которые возьмут кредиты в период с 1 мая 2020 по 31 декабря 2020 года. Размер субсидии составит сумму месячных выплат процентной ставки по кредитам, полученным в рамках программы субсидирования ставок.

Максимальный размер кредита не может превышать общую сумму фонда оплаты труда, заявленную получателем в Налоговую инспекцию в декабре 2019, январе-феврале 2020 г.

В случае, если сумма кредита превышает фонд оплаты труда, субвенция предоставляется в размере суммы процентных выплат, относящихся к фонду оплаты труда.

Максимальная номинальная ставка, подлежащая субсидированию, составляет 8,76% в леях и 4,40% в иностранной валюте. Выплата будет осуществляться на основании заявления получателя, подданного в налоговую инспекцию.


Опубликовано: 16:44 30/04/2020

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