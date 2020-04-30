



Столичный Мемориальный комплекс «Вечность» отреставрируют к 9 мая. Последний раз Мемориал ремонтировали в 2007 году, поэтому на сегодняшний день его состояние оставляет желать лучшего. О том, как проходят работы, узнавала моя коллега Илона Ведрашко.



Открытие Мемориала «Вечность» состоялось 9 мая 1975 года - в день празднования 30-летней годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. В преддверии 75-й годовщины состояние мемориального комплекса требовало срочной капитальной реконструкции. Косметического ремонта было не достаточно, так как большое количество памятников находилось в полуразрушенном состоянии. Сегодня на территории мемориала реставрационные и ремонтные работы идут полным ходом.



ВИКТОР ГАЙЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОФИЦЕРОВ

«Продолжая работы, мы дали нашим гражданам Молдовы рабочие места, зарплату. И мы все доказали, что в любой ситуации можно идти вперед, решать проблемы и привести в нормальное состояние мемориальный комплекс, на котором ранее нахождение людей было опасно».



Пандемия внесла свои коррективы в ход работ, но реставрацию, не смотря ни на что, планируют завершить в срок.



ВИКТОР ГАЙЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ОФИЦЕРОВ

Строители докладывают, что 80% работ сделаны. К 9 мая мемориальный комплекс будет готов».



КОНСТАНТИН БУКА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА

«Работы идут хорошо, у нас не заболел ни один человек, надеемся, что и дальше все будет хорошо. Работы в полном разгаре. И к 9-у мая мы постараемся сделать все качественно. Уже отреставрированы монументы героев, барельефы, завезли новую землю. Скоро будем сажать деревья и траву».



На Аллее Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — уроженцев Молдавии, уже укрепили основания плит и вскоре исправят исторические неточности, допущенные во время реконструкции 2007 года. Напомним, что в связи с «красным кодом» эпидемиологической опасности и объявленным чрезвычайным положением, все торжественные мероприятия 9 мая, включая парад Победы и шествие Бессмертного полка, были отменены. Но вход на мемориал будет разрешен.