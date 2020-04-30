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Майя Санду о коалиции с «группой Канду»: Никогда не поздно сделать что-то хорошее для страны!


Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду по-прежнему считает Андриана Канду одиозным политиком, однако не исключает коалиции с группой Канду. «Никогда не поздно сделать что-то хорошее для страны», - ответила она на соответствующий вопрос ведущего в эфире частного телеканала, пишет aif.md.

«Эта страна заслуживает лучшего правительства, которое будет заботиться о гражданах! – Это новое правительство может быть создано в рамках действующего созыва парламента? – спросил ведущий. – Возможно, да», – ответила она, дав понять, что к потенциальному сотрудничеству готовы все за исключением демократов, которые поддерживают президента Игоря Додона и ПСРМ.


Опубликовано: 13:56 30/04/2020

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