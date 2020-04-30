В продолжении рабочих встреч с представителями различных секторов национальной экономики, сегодня президент Игорь Додон побеседовал с руководителями строительных компаний. Кризис затронул две основные проблемы этой сферы деятельности: осуществление строительных работ и наличие заказов.



Президент подчеркнул, что восстановление экономики будет небыстрым и спрос на недвижимость восстановится тоже не скоро. В связи с этим Игорь Додон сообщил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в Парламент в качестве законодательной инициативы.



