Президент обсудил с руководителями строительных компаний меры по преодолению последствий кризиса (ВИДЕО)
В продолжении рабочих встреч с представителями различных секторов национальной экономики, сегодня президент Игорь Додон побеседовал с руководителями строительных компаний. Кризис затронул две основные проблемы этой сферы деятельности: осуществление строительных работ и наличие заказов.
Президент подчеркнул, что восстановление экономики будет небыстрым и спрос на недвижимость восстановится тоже не скоро. В связи с этим Игорь Додон сообщил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в Парламент в качестве законодательной инициативы.
Президент подчеркнул, что восстановление экономики будет небыстрым и спрос на недвижимость восстановится тоже не скоро. В связи с этим Игорь Додон сообщил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в Парламент в качестве законодательной инициативы.
Опубликовано: 13:36 30/04/2020
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