Работы по реконструкции очистных сооружений в столице осуществляются непрерывно. На данный момент объем выполненных работ составляет 52%, а количество необходимого оборудования закуплено на 92%. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, побывавший на стройплощадке.



- Предпринимаем все меры, чтобы неприятный запах не вернулся летом в Кишинев, но решением может стать строительство очистной станции закрытого типа – по примеру развитых стран. Эта проблема сохраняется на протяжении многих лет, при всех тех, кто ранее руководил муниципалитетом. Им должно быть стыдно за то, что позволили образоваться такой экологической проблеме, - заявил генпримар.



Градоначальник уточнил, что в условиях пандемии был продлен срок подачи заявок на участие в конкурсе, объявленном «Apă Canal Chișinău». В реконструкции станции, кроме отечественных специалистов, участвуют и румынские эксперты.