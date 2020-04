(Articolul analitic al politologului Bogdan Țîrdea)



Despre acțiunile distructive ale minorității parlamentare



Dacă analizăm pe scurt toate evenimentele cheie care s-au produs în ultimele luni, vedem o consecvență: sabotarea puterii, încercări de a submina încrederea în președinte și PSRM, apoi și înlăturarea lor de la putere.



Plahotniuc și legătura cu Partidul Democrat din SUA



Am scris acum cîteva luni că Plahotniuc nu stă fără motiv în SUA. Își răscumpără azilul, convingîndu-și stăpînii din Partidul Democrat din SUA că poate asigura căderea Guvernului condus de I. Chicu și alegerea Maiei Sandu ca președinte.



Din acest motiv, el nu a fost încă extrădat, în pofida apelului autorităților moldovenești și a declarațiilor secretarului de stat M. Pompeo potrivit cărora Vladimir Plahotniuc este un element nedorit în Statele Unite.



Plahotniuc a lucrat cu compania de PR Podesta, al cărui proprietar se află în cercul apropiat al Partidului Democrat din SUA. De asemenea, el a primit un mandat pentru regat de la W. Nuland, adjunctul secretarului de stat al SUA H. Clinton, și l-a sprijinit pe Clinton împotriva lui Trump la alegeri.



Pozițiile Partidului Democrat din SUA sunt atît de puternice încît de 4 ani îl sabotează pe D. Trump, fie prin investigarea imixtiunii ruse în alegeri, fie prin procedura de impeachment, sau prin implicarea constantă a unor cetățeni special instruiți cu acuzații de „hărțuire sexuală” sau prin anularea decretelor sale prin instanțele controlate.



Democrații americani au nevoie de Plahotniuc pentru a slăbi poziția lui I. Dodon și pentru a obține victoria Maiei Sandu – susținătoare a globalismului, liberalismului și monetarismului.



Centrul unic de comandă



Să analizăm lanțul de evenimente. O analiză istorică simplă va arăta modul în care toate fenomenele s-au reunit într-un singur proces de gestionare și bine coordonat.



Pe 21 ianuarie, I. Dodon a declarat că concesionarul aeroportului, compania Avia Invest are datorii de investiții de 66 de milioane de euro. Cam atît a trebuit să investească compania pe parcursul anilor. Și aceasta este baza rezilierii contractului de concesiune. Pe 23 ianuarie, blocul Unirea a făcut un miting în fața Președinției, cică împotriva creșterii criminalității.



Pe 7 februarie, președintele a vorbit despre furtul miliardului. Și a exprimat trei gînduri: 1) cei care au furat miliardul vor sta în închisoare; 2) banii vor fi găsiți și returnați trezoreriei; 3) va fi adoptată o lege care va reduce datoria națională cu 6 miliarde de lei către Banca Națională. Mai simplu spus, va reduce acele 5% pe care toți îi plătim Băncii Naționale pentru miliard. Acești bani (și este vorba de 400 de milioane de lei pe an) vor fi direcționați către proiecte sociale.



În aceeași zi, Partidul ȘOR a transmis un mesaj mass-mediei că va începe proteste în toată țara „pentru drepturile cetățenilor”. Aparent, pentru drepturile acelor cetățeni care au furat miliardul. Și pe 8 februarie, a izbucnit un miting în rîndul veteranilor de război din Transnistria, care ar fi solicitat demisia Ministrului de Externe de atunci, A. Ciocoi. În aceeași zi, platforma „DA” condusă de A. Năstase a cerut demisia lui Ciocoi. Pe 10 februarie, i s-a alăturat PAS-ul Maiei Sandu.



Atenție la două date importante: pe 13 februarie, Guvernul a mers în instanță cerînd rezilierea contractului cu Avia Invest, în spatele căruia se află Șor și, se pare că și Plahotniuc. Pe 19 februarie, Comisia securitate națională a organizat audieri cu privire la furtul miliardului. Au ascultat reprezentanții Procuraturii Generale. S-a menționat numele Șor, Plahotniuc etc. Și ce credeți? În aceeași zi, pe 19 februarie, s-a produs scindarea PDM: mai mulți deputați ai lui Plahotniuc, conduși de Candu, au părăsit fracțiunea PDM, recunoscînd că au discutat acest lucru cu Plahotniuc.



Interesant da? Atrageți atenția în continuare despre sincronizarea acțiunilor. De fapt, pe 19 ianuarie, a fost creată o alianță informală între Sandu-Candu-Șor. Pe 20 februarie, Partidul Șor a organizat mitinguri în fața oficiilor PSRM din Chișinău, Bălți și alte orașe ale țării. În aceeași zi, fracțiunile Șor și Candu au votat împreună pentru toate proiectele blocului ACUM. Pe 21 februarie, blocul ACUM a blocat tribuna parlamentului, sabotînd raportul premierului și adoptarea a 40 de proiecte de lege. Pe 25 februarie, Partidul Șor a cerut demisia Ministrului Justiției F. Nagacevschi, care a inițiat o cerere în fața instanței de a returna aeroportul. Pe 28 februarie, deputatul G. Brașovschi a părăsit PDM. Vedeți legătura dintre acțiunile lui Candu, Sandu și Șor?