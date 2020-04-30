В селе Корнешты Унгенского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Сообщается, что мотоциклист на высокой скорости врезался в бетонное ограждение. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.



Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.