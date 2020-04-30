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ДТП с летальным исходом в Унгенах


В селе Корнешты Унгенского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Сообщается, что мотоциклист на высокой скорости врезался в бетонное ограждение. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.


Опубликовано: 12:37 30/04/2020

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