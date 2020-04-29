



Президент Игорь Додон призвал оппозицию оставить в стороне геополитическую борьбу и предложил существующие проблемы - обсуждать. Он уточнил, что если в госказну не поступят деньги из российского кредита, то в первую очередь пострадают обычные люди.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Бюджет и налогово-бюджетная политика вступили в силу, но процедура этих двух документов были опротестованы в КС группой Канду или Шора. Понимаем, что здесь есть интерес аннулировать положение об изъятии части 9-ти еврового сбора в аэропорту, которую мы решили направить в бюджет. Кому-то это не нравится, вот и хотят отменить. Повторяю: если заблокируют бюджет, будет сложная ситуация с социальными выплатами».



Игорь Додон высказался относительно российского кредита, решение по которому предстоит принять судьям Конституционного суда 7 мая. Президент напомнил, что в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса, страна как никогда нуждается в финансах, а депутаты от оппозиции, из-за своих политических амбиций, пытаются лишить страну и людей четырёх миллиардов леев. А эти средства должны пойти на дороги, на поддержку предпринимателей и медицинской системы, на сельское хозяйство и социальные выплаты, подчеркнул Додон.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Те, кто запустил этот процесс, и те, за кем будет последнее слово в этих решениях, должны будут взять на себя ответственность. Я видел, что некоторые уже пытаются обвинять судей, другие – оказывать на них давление. Не думаю, что члены КС – враги собственного народа. Давайте оставим в стороне геополитическую борьбу – если что-то неверно, давайте встретимся и обсудим, попытаемся найти решение, чтобы простые люди не пострадали. Люди ждут от нас помощи».



Глава государства призывал оппозицию к политической зрелости и к консенсусу. Он также призвал не оказывать влияния на судЕй Конституционного суда, дать им возможность работать согласно Конституции. «Проявите зрелость и покажите, что вы понимаете, в чем заключаются интересы граждан и государства. Думаю, что тогда мы преодолеем этот сложный период», – подытожил Игорь Додон. Напомним, с требованием аннулировать соглашение о российском кредите в Конституционный суд обратились депутаты парламента «группы Канду», а также фракций ПДС и ППДП.