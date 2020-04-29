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Наказание для судей КС



Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат от Партии социалистов Василий Боля обратился в Высший совет магистратуры. Он потребовал засвидетельствовать дисциплинарные нарушения, допущенные судьями Конституционного суда Молдовы Любой Шовой, Николае Рошкой и Домникой Маноле. Также депутат потребовал начать в отношении этих судей соответствующие дисциплинарные процедуры с последующим наказанием - прекращением их мандатов.

Василий Боля подчеркнул, что Люба Шова, Николае Рошка и Домника Маноле нарушили данную при присяге клятву - раскрыли тайну голосования на выборах председателя Конституционного суда, а также допустив вмешательство извне в деятельность инстанции. Свои аргументы депутат изложил в запросе. Так, в частности, Боля сообщил, что судья Люба Шова в эфире одной из телепередач с многочисленными подробностями рассказала, как проходило голосование по выборам Владимир Цуркана председателем КС. Тогда же Шова рассказала, как голосовала сама и как голосовал ее коллега судья Николае Рошка. В свою очередь, нынешний председатель КС Домника Маноле, на своей странице в соцсети написала, что не голосовала за Цуркана. При этом, в своем же посте, Маноле призналась, что этим сообщением нарушила действующее законодательство.



Опубликовано: 23:30 29/04/2020




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