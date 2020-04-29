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COVID-19 Молдова: 133 новых случая



801 тест обработан, 133 из них подтвердили наличие коронавируса. Это информация за последние сутки, представленная министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну.

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Все 133 новых случая местного происхождения: Кишинев – 30 случаев, Приднестровский регион – 20, Кагул – 16, Бельцы – 11, Дубоссары – 9, Фалешты – 8, Резина и Сынжера – по 5 случаев, Каушаны, Дрокия, Штефан-Водэ – по 4, Оргеев, Рышканы, Дондюшаны, Окница, Сорока – по 2, Криуляны, Единцы, Флорешты, Глодяны, Яловены – по 1 случаю».

3 771 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Молдове с момента первого выявленного случая и до 29 апреля. Выздоровели 1 114 пациентов, 109 – скончались. На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 2 тысячи 548 активных случаев заражения коронавирусом.



Опубликовано: 23:28 29/04/2020




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