



801 тест обработан, 133 из них подтвердили наличие коронавируса. Это информация за последние сутки, представленная министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Все 133 новых случая местного происхождения: Кишинев – 30 случаев, Приднестровский регион – 20, Кагул – 16, Бельцы – 11, Дубоссары – 9, Фалешты – 8, Резина и Сынжера – по 5 случаев, Каушаны, Дрокия, Штефан-Водэ – по 4, Оргеев, Рышканы, Дондюшаны, Окница, Сорока – по 2, Криуляны, Единцы, Флорешты, Глодяны, Яловены – по 1 случаю».



3 771 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Молдове с момента первого выявленного случая и до 29 апреля. Выздоровели 1 114 пациентов, 109 – скончались. На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано 2 тысячи 548 активных случаев заражения коронавирусом.

