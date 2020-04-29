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Президент Игорь Додон рассказал об ущербе, который может понести Молдова, из-за заблокированного российского кредита
 

Патентообладатели могут получить пособие по безработице



Хорошие новости для обладателей патентов. Они могут обращаться за пособием по безработице. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, уточнив, что патентообладатели, которые как и другие граждане вынужденно остались без работы, смогут получить от государства помощь в размере двух тысяч семисот семидесяти пяти леев. Президент уточнил, что это была просьба самих обладателей патентов.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«В эти дни у меня состоялись несколько встреч с предпринимателями, в том числе и патентообладателями. Мы пообщались с премьером и с министром финансов и предлагаем, чтобы те патентообладатели, которые не работали в это время, получили право обращаться за пособием по безработице в размере 2 275 леев».

Касаясь эпидемиологической ситуации в Молдове президент призвал население не расслабляться, соблюдать все меры властей и рекомендации медиков, потому что, в противном случае, ситуация может ухудшиться. Игорь Додон отметил, что руководство страны держит ситуацию под контролем, однако, Молдова еще не вышла из зоны риска. И в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, власти будут вынуждены вернуться к более строгим ограничениям.



Опубликовано: 23:27 29/04/2020




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