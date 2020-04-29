



Хорошие новости для обладателей патентов. Они могут обращаться за пособием по безработице. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, уточнив, что патентообладатели, которые как и другие граждане вынужденно остались без работы, смогут получить от государства помощь в размере двух тысяч семисот семидесяти пяти леев. Президент уточнил, что это была просьба самих обладателей патентов.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В эти дни у меня состоялись несколько встреч с предпринимателями, в том числе и патентообладателями. Мы пообщались с премьером и с министром финансов и предлагаем, чтобы те патентообладатели, которые не работали в это время, получили право обращаться за пособием по безработице в размере 2 275 леев».



Касаясь эпидемиологической ситуации в Молдове президент призвал население не расслабляться, соблюдать все меры властей и рекомендации медиков, потому что, в противном случае, ситуация может ухудшиться. Игорь Додон отметил, что руководство страны держит ситуацию под контролем, однако, Молдова еще не вышла из зоны риска. И в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, власти будут вынуждены вернуться к более строгим ограничениям.