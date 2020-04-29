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Президент Игорь Додон рассказал об ущербе, который может понести Молдова, из-за заблокированного российского кредита
 

Пульс земли



Сотни гектаров сельскохозяйственных земель в Молдове остались без воды. Сегодня наша страна борется не только с пандемией, но и с засухой, и государство ищет оптимальные решения для того, чтобы помочь фермерам. Об этом в материале нашей коллеги Виктории Парфентие.

Чтобы услышать о том, какова ситуация на местах, от самих фермеров и увидеть масштаб засухи собственными глазами, президент Игорь Додон побывал с рабочими визитами в двух районах республики. Во вторник глава государства посетил Резинский район, где пообщался с аграриями.

ВИКТОРИЯ ПАРФЕНТИЕ - ЖУРНАЛИСТ ACCENT TV
«Фермеры из регионов страны, где на протяжении многих месяцев не выпадали осадки, взывают о помощи. В условиях, когда урожай – под вопросом, а полевые культуры высохли, власти ищут решение этим проблемам, а президент заверил аграриев, что их беды не останутся без внимания, даже в условиях пандемии».

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Мы выступили на прошлой неделе с рядом изменений закона о бюджете и бюджетно-налоговой политики, а также в ряд законов. Мы изменили законодательство для того, чтобы дать доступ к источникам воды, потому что раньше было проблематично добиться разрешения на ирригацию из озер и рек. Также мы выступили и с некоторыми стимулирующими мерами для покрытия процентов по кредитам для тех, кто берет займы, плюс – поддержка фонда оплаты труда. Сейчас мы обсуждаем с Минфином и с Минсельхозом как дополнительно субсидировать аграриев из госбюджета в этот засушливый год».

Для того, чтобы понять, как фермеры переживают засуху, и чем им можно помочь, президент осмотрел земли Резинского сельхозпроизводителя Андрея Гырли. Он посетовал, что впервые за 40 лет в Молдове была бесснежная зима, а с августа прошлого года количество осадков не превышало десяти мм, что, безусловно, создало неблагоприятные условия для подготовки почвы.

АНДРЕЙ ГЫРЛЯ – ФЕРМЕР, С. ПЭПЭУЦЬ, РЕЗИНСКИЙ Р-Н
«Всего с начала года и до сегодня, у нас выпало 2,6 мм осадков, а вместе с туманом и со всем остальным это 31 мм. Как можно выйти из ситуации, вот эти поля, посмотрите, они кажутся зелеными, но если и на этой неделе не пойдет дождь, мы потеряем и их. Уже нет воды ни в колодцах, и если нам сейчас не разрешат брать воду из озера, то скоро и озеро высохнет. Я выкорчевал рапс и на 100% засеял поле кукурузой, но, к сожалению, без осадков и кукуруза не взойдет».

Чуть лучше ситуация у сельхозпроизводителей, выращивающих овощи в теплицах. Они позволяют немного сохранять воду благодаря современным системам капельного орошения.

ИГОРЬ ВОРОНА - АГРОНОМ, С. ЧИНИШЕУЦЬ, РЕЗИНСКИЙ Р-Н
«К сожалению, почва безжизненна, и для того, чтобы на ней что-то выросло, нужно стимулировать ее удобрениями. В теплице установлены капельные оросительные системы последнего поколения, благодаря которым экономится вода, и из-за этого у нас есть результаты. Нигде в стране я не видел, чтобы взошла сахарная кукуруза, а у нас - взошла».

Сердце молдавской земли поражено не только засухой, но и пандемией. Поэтому президент посетил и Резинскую районную больницу, в которой ему сообщили о ситуации с коронавирусом. Ознакомили со статистикой заболевших и выздоровевших. По словам директора медучреждения Нины Посту, из 24 зараженных пациентов 19 уже выздоровели и были выписаны.

НИНА ПОСТУ – ДИРЕКТОР РЕЗИНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
«Мы обустроили реанимационную палату с аппаратами ИВЛ.
- сколько у вас аппаратов?
- два ИВЛ и три кислородных аппарата».

Несмотря на эпидемию коронавируса, глава государства продолжит свои рабочие поездки в регионы. Игорь Додон уверен, что только так возможно быть в курсе событий и держать руку на пульсе.



Опубликовано: 23:25 29/04/2020




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