



Проверки лесных насаждений страны проводят рабочие группы министерства сельского хозяйства. Прежде всего, проверяют правильность и законность производимых вырубок.



Решение о проверке лесов, было принято после того, как минсельхоз получил целый ряд жалоб на незаконную вырубку леса в нескольких районах республики. В составе групп по проверке - как представители самого министерства, так и Инспекции по охране окружающей среды, Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности. Сегодня проверяли лесной массив Буцень, Хынчештского района.



МАКСИМ ПОПОВ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Мы проверяем, чтобы эти деревья были срублены на тех участках которые находятся в списке разрешенных к вырубке , оцениваем объем заготовленной древесины и сверяем результаты с указанными в лесных билетах».



Нарушения по количеству срубленных деревьев обнаружились в ходе первой же проверки - 24 апреля в природном заповеднике "Кодры" в Страшенском лесхозе.



МАКСИМ ПОПОВ, ГОССЕКРЕТАРЬ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Дело в том, что министерство утвердило определенную цифру разрешенной вырубки, и в этом районе мы выявили нарушение. Мои коллеги зарегистрировали срубленной древесины на 145 кубометров больше, чем это разрешено. На данный момент дело уже передано в прокуратуру, и мы ждем их ответа».



Максим Попов уточнил, что в случае обнаружения излишков заготовленной древесины управляющие лесхозами будут наказаны в соответствии с действующим законодательством