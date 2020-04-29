



В Кишиневе продолжаются работы по благоустройству дорог. До лета будет отремонтирован отрезок тротуара площадью около 3000 квадратных метров на улице Зелинского в секторе Ботаника.



Сегодня утром генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан проинспектировал участок дороги на улице Зелинского, где ведутся работы по благоустройству тротуара. Затем проверил, как идет ремонт пешеходных зон на бульваре Дачия, недалеко от муниципальной библиотеки имени Михаила Ломоносова.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

„Что касается тротуаров, первый раз, мы использовали и уплотнители, которые вы можете увидеть позади нас. Мы хотим, чтобы эти работы продолжались по всему городу, насколько это позволяет нам бюджет и инфраструктуру. Завершить работы планируется в конце мая, чтобы уже летом, люди в этом районе смогли наслаждаться проезжей частью и, особенно, тротуарами ”.