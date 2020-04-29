



Необычный троллейбус появится на улицах Кишинёва с 30 апреля. Он оформлен в праздничном стиле, который призван напоминать жителям столицы о Дне победы. Троллейбус победы будет курсировать по двум маршрутам номер 22 и номер 3. А пока троллейбус вышел на линию в тестовом режиме.

Идея проекта «Троллейбус Победы» появилась еще в начале текущего года.



АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Это была идея информационного агентства Спутник, которую Национальный координационный комитет «Победа», безусловно, горячо поддержал, потому что это уникальная акция, это интересная акция. Принять в ней участие смогут тысячи и тысячи людей. Прежде всего, пассажиры троллейбуса, люди, которые увидят этот троллейбус на улицах нашего города.



Замысел состоял в том, чтобы обычный столичный троллейбус оформить к юбилею Великой Победы, в соответствующей цветовой гамме, с использованием архивных фотографий. Этот уникальный проект был поддержан примарией муниципия Кишинев.



АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА»

использованием архивных фотографий, имеющих отношение не просто к Великой Отечественной войне, а архивных фотографий, снятых на территории Молдавии в годы Великой Отечественной войны.

В качестве партнеров выступила и примария муниципия Кишинэу. Горячо эту идею поддержал и лично генеральный примар.

Троллейбус будет курсировать по двум маршрутам, которые были выбраны не случайно. Эти маршруты пересекают исторический центр Кишинёва, где сохранились здания времен Великой отечественной войны.



ГЕОРГИЙ ГУДЮК, ВОДИТЕЛЬ, ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК №1

Троллейбус будет ходить по маршрутам 22 и 3, проедет по районам – Ботаника, Центр, Телецентр и Боюканы. На нем будут работать два водителя через день.

Мы должны помнить наших дедов, мы должны знать и помнить нашу историю.



«Троллейбус Победы» выйдет на линию 30 апреля и будет ходить по улицам молдавской столицы до августа. Такие троллейбусы появятся в Бельцах и Тирасполе. Проект реализуется в рамках программы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.