Игорь Додон призвал граждан не расслабляться, потому что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.



Президент страны обратил внимание граждан на то, что профилактические меры должны соблюдаться и в дальнейшем. В ходе брифинга глава государства сообщил, что наша страна еще находится в зоне риска.



- С 27 апреля отменены определенные ограничения. В большей части, с некоторыми исключениями, граждане соблюдают введенные властями меры. Подтвержденные случаи растут, но в целом ситуация контролируемая. Мы продолжаем оставаться в зоне риска, и, если не соблюдать рекомендации, мы будем вынуждены вернуться к более строгим ограничениям, - сообщил Игорь Додон.



Отметим, что за последние сутки был проведен 801 тест, из которых положительный результат дали 133.