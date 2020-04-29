Игорь Додон призвал граждан не расслабляться, потому что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться
Игорь Додон призвал граждан не расслабляться, потому что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.
Президент страны обратил внимание граждан на то, что профилактические меры должны соблюдаться и в дальнейшем. В ходе брифинга глава государства сообщил, что наша страна еще находится в зоне риска.
- С 27 апреля отменены определенные ограничения. В большей части, с некоторыми исключениями, граждане соблюдают введенные властями меры. Подтвержденные случаи растут, но в целом ситуация контролируемая. Мы продолжаем оставаться в зоне риска, и, если не соблюдать рекомендации, мы будем вынуждены вернуться к более строгим ограничениям, - сообщил Игорь Додон.
Отметим, что за последние сутки был проведен 801 тест, из которых положительный результат дали 133.
Президент страны обратил внимание граждан на то, что профилактические меры должны соблюдаться и в дальнейшем. В ходе брифинга глава государства сообщил, что наша страна еще находится в зоне риска.
- С 27 апреля отменены определенные ограничения. В большей части, с некоторыми исключениями, граждане соблюдают введенные властями меры. Подтвержденные случаи растут, но в целом ситуация контролируемая. Мы продолжаем оставаться в зоне риска, и, если не соблюдать рекомендации, мы будем вынуждены вернуться к более строгим ограничениям, - сообщил Игорь Додон.
Отметим, что за последние сутки был проведен 801 тест, из которых положительный результат дали 133.
Опубликовано: 18:58 29/04/2020
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