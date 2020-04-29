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Президент Игорь Додон рассказал об ущербе, который может понести Молдова, из-за заблокированного российского кредита
 

Президент Игорь Додон рассказал об ущербе, который может понести Молдова, из-за заблокированного российского кредита


Президент Игорь Додон призвал оппозиционных политиков к диалогу, напомнив о возможных последствиях блокировки бюджета. Глава государства заявил, что, в первую очередь, пострадают граждане страны, если в казну не поступят средства российского кредита.

- Бюджет и налогово-бюджетная политика вступили в силу, но эти два документа были опротестованы в КС группой Канду или Шора. Понимаем, что здесь есть интерес аннулировать положение об изъятии части 9-ти еврового сбора в аэропорту, которую мы решили направить в бюджет. Кому –то это не нравится, вот и хотят отменить. Повторяю: если заблокируют бюджет, будет сложная ситуация с социальными выплатами, - пояснил свою позицию Игорь Додон. Игорь Додон также высказался относительно российского кредита, решение по которому предстоит принять судьям Конституционного суда 7 мая. - Уважаемые оппоненты, друзья, мы все граждане этой страны. Государство нуждается в ресурсах, чтобы справиться с пандемией. Я говорил с людьми, они не понимают, что вы делаете и почему намерены заблокировать поступления в бюджет в размере 4 млрд. леев. Деньги, которые должны пойти на дороги, поддержку предпринимателей, включая субвенции по кредитам, медицинскую систему, социальные выплаты, на сельское хозяйство. Все это, 4-5 направления, будет аннулировано. Те, кто начал этот процесс, должны будут взять на себя ответственность. Не думаю, что члены КС – враги собственного народа. Давайте оставим в стороне геополитическую борьбу – если что-то неверно, давайте встретимся и обсудим. Ведь пострадают обычные люди, а не те, у кого активы и семьи за границей. Призываю к консенсусу, к обсуждению того, что надо сделать, чтобы помочь людям, - считает Игорь Додон.

Напомним, что с требованием аннулировать соглашение о российском кредите в Конституционный суд обратились депутаты группы Канду, а также фракций ПДС и «Платформы ДА».


Опубликовано: 18:04 29/04/2020

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