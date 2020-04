Președintele țării, Igor Dodon, a chemat politicienii din opoziție la dialog și să cântărească încă o dată care ar putea fi consecințele blocării bugetului. Șeful statului le-a amintit că în urma acestor decizii vor avea de suferit cetățenii simpli. În cadrul unui briefing de presă, care a avut loc după ședința Centrului Unic de Comandă, Igor Dodon a enumerat care vor fi pierderile reale ale țării, dacă în buget nu vor ajunge banii din creditul rusesc.



„Bugetul și politica bugetar-fiscală au intrat în vigoare, dar aceste două documente, procedura pe aceste două documente a fost contestată la CC de un grup Candu sau Șor. Înțelegem că aici sunt interesele de a anula prevederile ca o parte din acea taxă de 9 euro de la Aeroport, care noi am decis să vină în buget, cuiva nu îi place și vrea să anuleze. Repet, dacă se blochează bugetul, vom fi în situație dificilă cu plățile sociale.



Referitor la suspendarea acordului de credit, mă refer la cel cu Federația Rusă. Stimați oponenți, prieteni, toți suntem cetățeni ai acestei țări. Statul are nevoie de resurse pentru a face față acestei pandemii.



Am discutat în teritoriu cu oamenii, ei nu înțeleg ce faceți dvs și de ce doriți să blocați încasări la buget de 4 mlrd lei. Dacă se blochează un acord de împrumut, negociat de Guvern, bugetul de stat urmează a fi micșorat cu 4 mlrd lei. Bani, care urmau să plece la drumuri, pentru susținerea agenților economici, inclusiv subvenții la credite, sistemul medical, mai mult de jumătate de miliard de lei, plăți sociale. Unele suplimente pentru agricultură. Toți acești bani, pe cel puțin 4-5 direcții urmează să fie anulați.



Cei care au inițiat să-și sume și cei care vor decide, să-și asume. Nu cred că membrii CC sunt dușmanii propriului popor. Să lăsăm luptele geopolitice, dezbaterile, dacă ceva nu e corect, hai să ne întâlnim, să vorbim. O să sufere oamenii simpli. Unora le este totuna, activele, familiile sunt înafara țării. Chem la consens, să discutăm ce să facem ca să ajutăm oamenii”, a spus Igor Dodon.



Precizăm că deputații din grupul Candu, dar și deputați PAS și PPDA, au cerut Curții Constituționale anularea Acordului de împrumut a 200 de milioane de euro din partea Rusiei. Curtea va examina aceste solicitări în data de 7 mai.