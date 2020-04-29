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Президент Игорь Додон рассказал об ущербе, который может понести Молдова, из-за заблокированного российского кредита
 

Брифинг для прессы по итогам заседания Единого командного центра



Опубликовано: 17:00 29/04/2020




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