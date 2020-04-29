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Ион Кику: Если российский кредит заблокируют, будут урезаны расходы на ремонт дорог, поддержку предпринимателей и населения


Премьер-министр Ион Кику сообщил, что правительство будет вынуждено сократить расходы на ремонт дорог, поддержку предпринимателей и населения в случае возможного аннулирования соглашения о выделении российского кредита.

Глава кабмина заявил, что ответственность за это ляжет на тех, кто спекулирует и занимается политическими игрищами вокруг этой темы. По словам Кику, если соглашение будет признано неконституционным, тогда появится опасность того, что правительство не сможет финансировать расходы в размере 4 млрд. леев.

- Речь идет, в первую очередь, о ремонте дорог на сумму в 1,4 млрд. леев, что застрагивает 900 мэрий страны. В этом году, как и в предыдущие, у нас есть программа по восстановлению дорожной инфраструктуры в населенных пунктах. Кроме известной всем пользы, это и рабочие места для граждан, вернувшихся из-за границы, - сказал Кику.

Также премьер считает, что под вопросом окажется и возмещение НДС на сумму в 1 млрд. леев. Эта программа призвана оказать поддержку экономическим агентам, которые понесли убытки из-за эпидемии. Неясной будет и перспектива финансирования процентных ставок по кредитам в размере 90 млн. леев, как и меры по социальной поддержке.

- Все спекуляции вокруг этого соглашения носят политический и геополитический характер. Интенсивно спекулируется в надежде лишить правительство возможности финансировать приоритетные расходы страны в очень сложных условиях, - заявил Кику.

Глава правительства надеется, что соглашение вступит в силу, в противном случае придется вносить поправки в бюджет, сокращая расходы.

Напомним, что с требованием аннулировать соглашение о российском кредите в Конституционный суд обратились депутаты группы Канду, а также фракций ПДС и «Платформы ДА».


Опубликовано: 16:45 29/04/2020

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