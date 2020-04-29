Еврейская община Молдовы пожертвовала 50 000 пар перчаток для медиков
Еврейская община Молдовы пожертвовала 50 000 пар перчаток для медицинского персонала, который борется с коронавирусом нового типа.
Партия средств индивидуальной защиты поступит во все муниципальные медицинские учреждения, занимающиеся пациентами с COVID-19.
"Благодарю Еврейскую общину за жест благотворительности и за отклик на призыв муниципалитета внести вклад в борьбу с коронавирусом. Мы признательны всем лицам и организациям, которые активно участвуют вместе с властями в преодолении эпидемии CODIV-19. Любые пожертвования необходимы",- сказал примар Кишинева Ион Чебан.
Чебан отметил, что примария делает все возможное, чтобы врачи были обеспечены всем необходимым, потому что от их здоровья зависит здоровье каждого из нас.
Партия средств индивидуальной защиты поступит во все муниципальные медицинские учреждения, занимающиеся пациентами с COVID-19.
"Благодарю Еврейскую общину за жест благотворительности и за отклик на призыв муниципалитета внести вклад в борьбу с коронавирусом. Мы признательны всем лицам и организациям, которые активно участвуют вместе с властями в преодолении эпидемии CODIV-19. Любые пожертвования необходимы",- сказал примар Кишинева Ион Чебан.
Чебан отметил, что примария делает все возможное, чтобы врачи были обеспечены всем необходимым, потому что от их здоровья зависит здоровье каждого из нас.
Опубликовано: 16:38 29/04/2020
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