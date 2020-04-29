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Еврейская община Молдовы пожертвовала 50 000 пар перчаток для медиков


Еврейская община Молдовы пожертвовала 50 000 пар перчаток для медицинского персонала, который борется с коронавирусом нового типа.

Партия средств индивидуальной защиты поступит во все муниципальные медицинские учреждения, занимающиеся пациентами с COVID-19.

"Благодарю Еврейскую общину за жест благотворительности и за отклик на призыв муниципалитета внести вклад в борьбу с коронавирусом. Мы признательны всем лицам и организациям, которые активно участвуют вместе с властями в преодолении эпидемии CODIV-19. Любые пожертвования необходимы",- сказал примар Кишинева Ион Чебан.

Чебан отметил, что примария делает все возможное, чтобы врачи были обеспечены всем необходимым, потому что от их здоровья зависит здоровье каждого из нас.


Опубликовано: 16:38 29/04/2020

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