Генпримар: Беззакония и произвола в городе не потерплю!
Улица Академика Серджиу Рэдэуцану в столичном секторе Рышкановка сегодня вновь была разблокирована, пишет aif.md. Накануне муниципальные власти открыли её для проезда транспорта, а ночью неизвестные снова перегородили проезд бетонными плитами. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан. Генеральный примар предупредил, что не потерпит подобного самоволия.
«Повторю: это муниципальная дорога, и она для граждан. Я не позволю, чтобы в городе происходили незаконные, насильственные, а порой и самовольные действия. Для всех живущих в городе равны и правила, и законы, – отметил он.
Ион Чебан также напомнил, что данный участок дороги будет отремонтирован, что позволит объезжать загруженные обычно улицы Каля Орхеюлуй и Милеску-Спэтару.
«Повторю: это муниципальная дорога, и она для граждан. Я не позволю, чтобы в городе происходили незаконные, насильственные, а порой и самовольные действия. Для всех живущих в городе равны и правила, и законы, – отметил он.
Ион Чебан также напомнил, что данный участок дороги будет отремонтирован, что позволит объезжать загруженные обычно улицы Каля Орхеюлуй и Милеску-Спэтару.
Опубликовано: 16:18 29/04/2020
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