Ион Чебан проверил, как была отремонтирована пешеходная аллея на бульваре Дачия. Там заменили старый асфальт, установили бордюры, освещение, скамьи и мусорные баки. Также была отремонтирована лестница, ведущая к остановке общественного транспорта на пересечении с улицей Христо Ботева. Работы завершились в феврале и обошлись муниципалитету в 2,5 млн леев.



"Попросил претора сектора Ботаника уделить больше внимания чистоте. Это касается и всех остальных преторов столицы. Людям должно быть комфортно в городе, в котором они живут, а управленцы обязаны сделать его чистым, благоустроенным, с хорошими дорогами и тротуарами", – написал в соцсети Чебан.



По заверениям генпримара, подобные проверки будут проводиться каждую неделю и в каждом секторе города.

