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Ион Чебан посетил обновлённую лестницу и аллею на бульваре Дачия


Ион Чебан проверил, как была отремонтирована пешеходная аллея на бульваре Дачия. Там заменили старый асфальт, установили бордюры, освещение, скамьи и мусорные баки. Также была отремонтирована лестница, ведущая к остановке общественного транспорта на пересечении с улицей Христо Ботева. Работы завершились в феврале и обошлись муниципалитету в 2,5 млн леев.

"Попросил претора сектора Ботаника уделить больше внимания чистоте. Это касается и всех остальных преторов столицы. Людям должно быть комфортно в городе, в котором они живут, а управленцы обязаны сделать его чистым, благоустроенным, с хорошими дорогами и тротуарами", – написал в соцсети Чебан.

По заверениям генпримара, подобные проверки будут проводиться каждую неделю и в каждом секторе города.


Опубликовано: 15:25 29/04/2020

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