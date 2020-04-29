Депутат от Партии социалистов Республики Молдова Василий Боля подал жалобу в Высший совет магистратуры на судей Конституционного суда. Об этом социалист написал на своей странице в социальной сети.В своем обращении Боля требует наложить санкции на коллегию путем прекращения их мандатов в связи с тем, что судьи КС допустили вмешательство в деятельность Конституционного суда.Все аргументы изложены в жалобе: