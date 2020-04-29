Депутат от ПСРМ Василий Боля подал жалобу в ВСМ на судей Конституционного суда (DOC)
Депутат от Партии социалистов Республики Молдова Василий Боля подал жалобу в Высший совет магистратуры на судей Конституционного суда. Об этом социалист написал на своей странице в социальной сети.
В своем обращении Боля требует наложить санкции на коллегию путем прекращения их мандатов в связи с тем, что судьи КС допустили вмешательство в деятельность Конституционного суда.
Все аргументы изложены в жалобе:
В своем обращении Боля требует наложить санкции на коллегию путем прекращения их мандатов в связи с тем, что судьи КС допустили вмешательство в деятельность Конституционного суда.
Все аргументы изложены в жалобе:
Опубликовано: 14:23 29/04/2020
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