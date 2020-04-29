Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с руководителями ассоциаций туристической отрасли и HoReCa (ВИДЕО)
Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с руководителями ассоциаций туристической отрасли и HoReCa. Глава государства отметил, что туризм и гостинично-ресторанный бизнес тесно взаимосвязаны и потому пострадали больше всего, причем это касается не только Республики Молдова, но и большинства стран мира, пораженных коронавирусом.
Участники встречи отметили, что для восстановления отрасли понадобится много времени и усилий, даже по истечении срока действия чрезвычайного положения.
- Были едины во мнении о том, что государство должно оказать посильную помощь для минимизации последствий кризиса - , отметил президент Игорь Додон.
Участники встречи отметили, что для восстановления отрасли понадобится много времени и усилий, даже по истечении срока действия чрезвычайного положения.
- Были едины во мнении о том, что государство должно оказать посильную помощь для минимизации последствий кризиса - , отметил президент Игорь Додон.
Опубликовано: 14:07 29/04/2020
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