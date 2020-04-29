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Ион Чебан проинспектировал ход работ по ремонту тротуара на улице Зелинского


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня столичную улицу Зелинского, на которой сейчас проходят работы по ремонту тротуара. Там меняют бордюры и асфальт. Работы планируется завершить к концу мая.

— Площадь поверхности, подлежащей реабилитации, составляет 3000 квадратных метров, на ремонт выделено 2 миллиона леев. Общая стоимость проекта, включая ремонт дорожного полотна, — что уже сделано, — составляет 7 млн. леев, — рассказал Чебан.

В настоящее время также проводится ремонт тротуаров на улице Н. Тестемицану, Московском проспекте, улице М. Садовяну и пешеходной аллее бул. Мирча чел Бэтрын.


Опубликовано: 14:05 29/04/2020

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