Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня столичную улицу Зелинского, на которой сейчас проходят работы по ремонту тротуара. Там меняют бордюры и асфальт. Работы планируется завершить к концу мая.



— Площадь поверхности, подлежащей реабилитации, составляет 3000 квадратных метров, на ремонт выделено 2 миллиона леев. Общая стоимость проекта, включая ремонт дорожного полотна, — что уже сделано, — составляет 7 млн. леев, — рассказал Чебан.



В настоящее время также проводится ремонт тротуаров на улице Н. Тестемицану, Московском проспекте, улице М. Садовяну и пешеходной аллее бул. Мирча чел Бэтрын.