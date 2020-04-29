Депутаты чешского парламента после 10-часовых дебатов большинством голосов приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 17 мая. Правительство страны ранее предлагало продлить чрезвычайное положение до 25 мая, передает РИА Новости.



Режим ЧС был введен в Чехии в связи с опасностью быстрого распространения коронавируса 12 марта, а затем продлен до 30 апреля. Правительство имеет право ввести этот режим на срок не более 30 дней, его решение должно быть утверждено парламентом.



Выступившие во вторник на заседании парламента премьер Андрей Бабиш, глава минздрава Адам Войтех и другие министры аргументировали продление ЧП до 25 мая необходимостью постепенного выхода населения из карантина и обращали внимание на объявленный кабинетом график соответствующих мер.



Однако представители оппозиции сочли доводы министров недостаточно убедительными и в связи с необходимостью скорейшего восстановлении экономической и общественной жизни настаивали на ускорении окончания карантина.



В итоге был выбран компромиссный вариант, большинство депутатов проголосовали за продление режима ЧС до 17 мая. Из 101 присутствующих за это проголосовали 54 депутата.