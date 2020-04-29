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ДТП на трассе Кишинев-Леушены (ВИДЕО)


Серьёзная авария произошла на трассе Кишинёв-Леушены. Видео с места происшествия разместили очевидцы в социальной сети, пишет echipa.md.

По словам свидетелей аварии, инцидент произошёл из-за превышения скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машину вынесло за пределы проезжей части в лесополосу, где она перевернулась.

По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется разбирательство.



Опубликовано: 12:48 29/04/2020

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