ДТП на трассе Кишинев-Леушены (ВИДЕО)
Серьёзная авария произошла на трассе Кишинёв-Леушены. Видео с места происшествия разместили очевидцы в социальной сети, пишет echipa.md.
По словам свидетелей аварии, инцидент произошёл из-за превышения скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машину вынесло за пределы проезжей части в лесополосу, где она перевернулась.
По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется разбирательство.
По словам свидетелей аварии, инцидент произошёл из-за превышения скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машину вынесло за пределы проезжей части в лесополосу, где она перевернулась.
По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется разбирательство.
Опубликовано: 12:48 29/04/2020
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