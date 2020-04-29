Серьёзная авария произошла на трассе Кишинёв-Леушены. Видео с места происшествия разместили очевидцы в социальной сети, пишет echipa.md.По словам свидетелей аварии, инцидент произошёл из-за превышения скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машину вынесло за пределы проезжей части в лесополосу, где она перевернулась.По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется разбирательство.