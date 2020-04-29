Секретариат Межпарламентской Ассамблеи СНГ оказал Молдове помощь в борьбе с COVID-19
Секретариат Межпарламентской Ассамблеи СНГ передал Республике Молдова безвозмездную помощь для борьбы с “COVID-19”. Пожертвование в размере около 250 тысяч леев было переведено во вторник на счет Национального банка Молдовы Секретариатом МПА СНГ, расположенным в Санкт-Петербурге.
Председатель Парламента Республики Молдова, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный выразила благодарность Межпарламентской ассамблее СНГ за поддержку в сложной ситуации, в которой оказалась не только Республика Молдова, но и другие государства-члены СНГ и весь мир.
«Мы ценим это выражение поддержки и доброй воли, которое еще раз подтверждает искреннее отношение к нашей стране и народу Республики Молдова», – сказала Зинаида Гречаный, выразив надежду, что средства помощи будут способствовать усилиям медицинских учреждений в нелегкой миссии по преодолению пандемического кризиса.
МПА СНГ состоит из парламентов 10 стран-членов Содружества Независимых Государств.
Секретариат МПА является постоянно действующим административным органом Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Молдова является первой страной-участницей, которая воспользовалась такой поддержкой в борьбе с “COVID-19”.
Председатель Парламента Республики Молдова, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный выразила благодарность Межпарламентской ассамблее СНГ за поддержку в сложной ситуации, в которой оказалась не только Республика Молдова, но и другие государства-члены СНГ и весь мир.
«Мы ценим это выражение поддержки и доброй воли, которое еще раз подтверждает искреннее отношение к нашей стране и народу Республики Молдова», – сказала Зинаида Гречаный, выразив надежду, что средства помощи будут способствовать усилиям медицинских учреждений в нелегкой миссии по преодолению пандемического кризиса.
МПА СНГ состоит из парламентов 10 стран-членов Содружества Независимых Государств.
Секретариат МПА является постоянно действующим административным органом Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Молдова является первой страной-участницей, которая воспользовалась такой поддержкой в борьбе с “COVID-19”.
Опубликовано: 12:42 29/04/2020
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