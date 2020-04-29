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Доступ на столичные кладбища будет ограничен до 15 мая



Доступ на столичные кладбища для граждан Молдовы будет ограничен до 15 мая. Об этом сообщило руководство Комбината похоронных услуг. Исключение составляют только похоронные процессии. При этом количество человек не должно превышать 10.

Напомним, Комиссия по чрезвычайным ситуациям ограничила доступ граждан в некоторые общественные места, включая и кладбища, с целью предотвращения распространения опасного коронавируса в стране.


Опубликовано: 10:30 29/04/2020

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