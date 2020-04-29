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COVID-19: 1114 человек вылечились от коронавируса


Количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 1114 человек. Эти данные представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Только в течение вторника, 28 апреля, количество выписанных пациентов составило 139 человек.

Всего в Молдове проведено 17,228 тестов, из которых инфекцию выявили у 3638 человек.

В настоящее время в стране 2417 активных случаев COVID-19.

Из них 26 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 218 находятся в тяжелом состоянии, у 535 – состояние средней тяжести.

До сегодняшнего дня зарегистрировано 107 летальных исходов.


Опубликовано: 10:20 29/04/2020

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