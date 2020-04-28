



Зарплаты и пенсии в Молдове будут выплачиваться в срок, но финансирование других национальных проектов – под вопросом. Об этом заявил вице-председатель Парламента Влад Батрынча по итогам заседания правящей коалиции. Депутат пояснил, что руководство страны перестраховалось и в срочном порядке промульгировало ряд бюджетно-налоговых законов, чтобы они успели вступить в силу до того, как оппозиция в целях политического пиара вновь попытается их оспорить, как это было с соглашением о российском кредите.



ВЛАД БАТРЫНЧА, ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА

«Средства для социальных выплат: зарплат, пенсий, они есть. Самое главное, что люди в этом плане не пострадают, это бюджетники и пенсионеры. Но, конечно мы должны понимать, что в бюджете образовалась дыра, потому что после ратификации кредитного соглашения с Россией, парламент утвердил соответствующие поправки в бюджет и на этом основании были утверждены определенные расходы».



Кредитное соглашение хоть и приостановлено Конституционным Судом, но 200 миллионов евро, которые Молдова должна была получить от России на выгодных условиях, уже включены в статьи расхода госбюджета. Батрынча объяснил, на что должны были пойти эти средства.



ВЛАД БАТРЫНЧА, ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА

«В случае если российские деньги не поступят, в случае если КС и наши правые партии заблокируют эти средства, тогда серьезно пострадают инвестиции в инфраструктуру, в первую очередь это дорожное строительство. Молдова просто вынуждена будет отказаться от большинства тех проектов, которые были предусмотрены в дорожном строительстве. В первую очередь идёт речь о средствах, которые должны были получить примарии на свои местные дороги, это минимум по миллиону леев на каждую примарию».



Также солидную сумму недополучит система здравоохранения – отметил Батрынча



ВЛАД БАТРЫНЧА, ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА

«Из этих средств были запланированы дополнительные инвестиции, а это более миллиарда леев, в медицину. Речь сейчас идёт о существенном сокращении этих инвестиций. Большей частью эти вложения должны были быть покрыты российским кредитом. Третье – пострадают экономические агенты, потому что были запланированы и утверждены парламентом меры по поддержке бизнеса: это и налоговые послабления, и те вещи, которые помогают сегодня экономическим агентам выплачивать зарплаты».



Влад Батрынча призвал оппозицию отказаться от политических игр, учитывая, что в стране действует режим ЧП в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Депутатам правых партий вице-спикер предложил не саботировать поиск дополнительных источников финансирования, а наоборот поддержать усилия властей.



ВЛАД БАТРЫНЧА, ВИЦЕ-СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА

«Ещё раз повторюсь этот кредит на очень выгодных условиях. Эти два процента, которые прописаны в соглашении – в лучшем случае покроют инфляцию той стороны, которая предоставляет эти средства Молдове. Ещё раз говорю – в период кризиса, когда никто не знает, что нас ждет, посмотрите какая истерика просто, потому что кредит из России. Ничего существенно, никаких нарушений в соглашении нет».

