



Сегодня стало известно, что заседание Конституционного суда по поводу кредита от Российской Федерации состоится 7 мая, через 9 дней. Но почему так долго? Почему, учитывая финансовую составляющую вопроса и эпидемию COVID-19, нельзя было рассмотреть данные обращения в более сжатые сроки? В поисках ответов на эти и другие вопросы мы обратились к экс-председателю КС Виктору Пушкашу.



ВИКТОР ПУШКАШ, ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КС

«У нас действует режим ЧП, и очевидно, что нужно было сделать всё необходимое, чтобы как можно быстрее рассмотреть эти вопросы. Это можно сделать и на второй день после обращения, и на третий, и на пятый. Закон говорит, что ходатайство можно рассматривать и 6 месяцев, но в данном случае можно было бы действовать более оперативно и рассмотреть этот вопрос. Особенно, учитывая, что речь о финансовом документе с финансовыми обязательствами двух стран. Я думаю нужно его рассматривать как можно быстрее».