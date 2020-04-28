



Экс-министр юстиции Молдовы, бывший представитель республики в Европейском суде по правам человека Станислав Павловский считает что Конституционный Суд превысил свои полномочия, рассматривая вопросы экономического характера. Вот какой комментарий дал эксперт по телефону нашим журналистам:



СТАНИСЛАВ ПАВЛОВСКИЙ, ЭКС-МИНИСТР ЮСТИЦИИ

«Рассмотрение вопроса экономического характера, его уместность или неуместность для Республики Молдова - это превышение полномочий Конституционного Суда. Даже обычные судебные инстанции, которые рассматривают обычные дела – не обладают соответствующими полномочиями. Они должны рассматривать споры в пределах претензий, выдвинутых сторонами. Точно также и Конституционный Суд – он рассматривают различные вопросы на предмет нарушения или несоответствия Конституции в пределах поступивших обращений».