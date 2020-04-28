



Президент нашей страны Игорь Додон оправился с рабочей поездкой в Шолданештский и Резинский районы, чтобы на месте изучить эпидемиологическую ситуацию и обсудить с районными администрациями антикризисные меры. Президент также ознакомился сегодня с деятельностью экономических агентов и поздравил ветерана Великой Отечественной войны с предстоящим 95-летим и с Днём победы.



Первым пунктом поездки президента стала коммуна Алчедар, Шолданештского района. Игорь Додон побывал в местном хозяйстве, которое занимается выращиванием фруктов и зерновых на площади более 100 гектаров. Предприятие также располагает холодильным оборудованием для хранения урожая с максимальной вместимостью 600 тонн. В прошлом году здесь собрали около 1800 тонн зерновых, более 2000 тонн кукурузы и столько же фруктов. Глава государства заверил руководство и сотрудников предприятия в том, что власти в это сложное для всех время приложат максимум усилий для поддержки экономических агентов и населения.



После этого Игорь Додон отправился в село Кушмирка, чтобы навестить ветерана Великой Отечественной войны. Антон Дмитриевич Соловей в этом году отметит 95-летний юбилей, а в прошлом году он с супругой Марией Сырбу отпраздновал 70-летие совместной жизни. Президент выразил ветерану огромное уважение и поздравил с предстоящим 75-летием Великой Победы, пожелав ему и его семье здоровья и душевного спокойствия.



