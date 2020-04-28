



157 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Молдове за сутки. Было взято 915 проб, 695 из которых – первичные. Наибольшее количество зараженных в Кишиневе – 84 человека. Такие данные представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, сообщив и о двух новых очагах заражения коронавирусом.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Речь идет о системе здравоохранения. Это секториальное отделение Кишиневской скорой помощи, где было зарегистрировано 19 случаев заражения среди медперсонала. Они были выявлены благодаря массовому тестированию медиков и в очагах заражения. Второй очаг – клиническая республиканская больница Бельц, там заражены 11 человек в отделениях терапии и урологии, но эти отделения не лечат больных с коронавирусом».



В свою очередь, премьер-министр Ион Кику сообщил, что Село Карахасан Штефанводского района сумело выстоять битву с коронавирусом, и за 14 дней здесь не было зарегистрировано ни 1 нового случая заражения, поэтому режим карантина снимается.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«В селе Карахасан, Штефанводского района был снят карантинный режим, установленный несколько недель назад. Это стало возможным благодаря тому, что в течение 14 дней с момента появления последнего случая заражения, новых случаев инфицирования не было зарегистрировано. Хочу поблагодарить жителей села и местные власти за сотрудничество с властями и за соблюдение рекомендаций медиков».



Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Молдове с момента первого случая инфекции составляет 3 638, из которых активных случаев 2 560. 975 человек вылечились, 103 скончались. Это данные на 28 апреля.