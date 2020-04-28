



Президент страны оценил уровень подготовки Шолданештской районной больницы к приему пациентов с коронавирусом. В больнице 115 коек, из которых 15 зарезервировано для лечения зараженных вирусом, и еще 15 для тех, кто ждёт результатов тестирования.



В случае необходимости, число койко-мест будет увеличено вдвое. В распоряжение больницы 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас в больнице 25 пациентов с различными заболеваниями.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ

"Поставил задачу посетить каждую районную больницу, чтобы увидеть какова ситуация. Я побывал в приемном отделении, в отделении для лечения больных с Covid-инфекцией. В этом районе нет подтвержденных случаев, но все готово для приема таких пациентов. Они оснащены всем необходимым, даже и аппаратами искусственной вентиляции легких, которых здесь. Дай Бог, чтобы их не пришлось использовать. Больница полностью подготовлена".



Отсутствие случаев заражения коронавирусом руководство Шолданештской районной больницы объяснило слаженной работой всех структур, вовлеченных в процесс управления ситуацией.



ВЯЧЕСЛАВ ПАЛИЙ, ДИРЕКТОР ШОЛДАНЕШТСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

"Мы проводим огромную межведомственную работу, что я имею в виду. Это и догоспитальная медицина, и комиссариаты полиции, которые сформировали рабочие группы в каждом населенном пункте и контролируют, как соблюдают режим карантина граждане, прибывающие из-за рубежа. И, с Божьей помощью, на сегодняшний день у нас нет ни одного активного случая Covid-19".