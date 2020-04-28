



Запрет на нахождение в парках, лесах и общественных местах отменён в нашей стране 27 апреля. Но меры предосторожности никто не отменял - в парках продолжают дезинфицировать скамейки, урны и тротуары.



КОНСТАНТИН МИХАИЛЭ, РАБОТНИК «SPAȚII VERZI»

«Мы проводим дезинфекцию урн и скамеек, которыми постоянно люди пользуются в парке. Люди нормально реагируют, отходят в сторону, когда их просят отойти, чтобы продезинфицировать, а потом садятся обратно».



ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР СЕКТОРА БОТАНИКА

«С понедельника, муниципальное предприятие «Spații Verzi» обрабатывает и проводит дезинфекцию всех парковых зон, центральных аллеей, скверов и других публичных мест для отдыха. Стоит отметить, что не смотря на то, что запрещен отдых в скейт парке, на спортивных и детских площадках, они все закрыты, тем не менее, то что ограждено забором не дезинфицируется, а все остальное, куда человек не смотря на запрет может зайти и до чего-то дотронутся, обрабатывается в том числе».



«Я думаю, что правильно, что дезинфицируют, потому что не надо распространять вирус».



«Для нашего же здоровья, чтобы мы не заболели коронавирусом».



«Главное соблюдать расстояние и вообще соблюдать гигиену, все о чем говорят».



Напомним, находиться на спортивных и детских площадках до сих пор запрещается. А в парках гулять можно, ну а, если группами, то не более 3х человек.