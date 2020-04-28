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Чем рискует Молдова, если Конституционный суд заблокирует российский кредит?


На следующей неделе, 7 мая, Конституционный суд вынесет вердикт по запросу о российском кредите на 200 млн. евро.

Если судьи заблокируют получение средств, правительство будет вынуждено отказаться от:

1. ремонта дорог (1,4 млрд леев),

2. субсидирования процентов по кредитам для предприятий (90 млн леев),

3. программы возмещения НДС для экономических агентов (1 млрд леев),

4. выделения дополнительных средств для поддержки медицинской системы (около 600 млн леев),

5. реализации мер, направленных на смягчение последствий засухи,

6. от других расходов, необходимых для функционирования государства в условиях пандемического экономического кризиса, а также чрезвычайного положения в сельском хозяйстве.

Напомним, что КС приостановил вступление в силу кредитного соглашения на сумму в 200 млн. евро после обращения парламентской группы „ProMoldova”.


Опубликовано: 18:24 28/04/2020

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