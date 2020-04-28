Примэрия Кишинева может рассмотреть возможность предоставления финансовой помощи людям, временно оставшимся без работы в период чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.



Об этом рассказал генеральный примар столицы Ион Чебан в ходе одной из телепередач. Он отметил, что для этих целей должен быть пополнен резервный фонд муниципия.



— Из резервного фонда в настоящее время уже выделены деньги на соцобеспечение и здравоохранение. Но его нужно пополнять, и скорее всего мы к этому придем в скором времени, — уточнил генпримар.



Ион Чебан также отметил, что примэрия в этот кризисный период оказывает помощь социально уязвимым слоям населения. Так, около 2500 граждан ежедневно находятся под наблюдением, а социальные работники совершили более 12500 посещений на дом к людям, находящимся в трудной ситуации. Было роздано более 3220 пакетов с продуктами питания.



По словам градоначальника, деятельность социальных работников проводится совместно с группами волонтеров. Это инициатива «Вместе Против COVID-19», группа «Город без маршруток», социальная миссия Diaconia и другие, которые помогали пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями.



— В этот период мы оказали много помощи, и это миллионы леев только бюджетных денег. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто готов помочь, ведь мы делаем общее дело. Сегодня это общий фронт, где мы должны координировать свои действия, — отметил Чебан.



Столичный градоначальник выразил благодарность добровольцам, которые присоединились к инициативе примэрии Кишинева по организации волонтерской платформы и помогают пожилым людям, многодетным семьям и другим социально уязвимым слоям населения.