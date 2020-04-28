Президент Республики Молдова Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Шолданештский и Резинский районы, чтобы на месте изучить эпидемиологическую ситуацию, обсудить антикризисные меры с районными администрациями, ознакомиться с деятельностью экономических агентов и поздравить ветерана Великой Отечественной войны.Первый пункт поездки – коммуна Алчедар Шолданештского района, где глава республики направился в местное хозяйство – ООО Vagadi, занимающееся выращиванием фруктов и зерновых на площади более 100 гектаров. Предприятие также располагает холодильным оборудованием для хранения урожая с максимальной вместимостью 600 тонн. В прошлом году здесь собрали около 1800 тонн зерновых, более 2000 тонн кукурузы и столько же фруктов.«Приветствовал работу фирмы и заверил ее руководство и сотрудников в том, что власти страны в это сложное для всех время приложат максимум усилий для поддержки экономических агентов и населения», - отметил Игорь Додон.После этого президент отправился в село Кушмирка, чтобы навестить ветерана Великой Отечественной войны. Антон Дмитриевич Соловей в этом году отметит 95-летие, а в прошлом году он с супругой Марией Сырбу отпраздновал 70-летие совместной жизни.«Выразил ветерану огромное уважение и поздравил с предстоящим 75-летием Великой Победы, пожелал ему и его семье здоровья и душевного спокойствия», - сказал президент Молдовы.