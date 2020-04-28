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Амброзия — это опасное для здоровья многих людей растение, и борьбу с ней необходимо начинать, не дожидаясь лета, когда она зацветет и станет причиной сильнейшей аллергии у жителей столицы.

В этом уверен генеральный примар Ион Чебан. Так, он рассказал, что уже обратился к руководству муниципального предприятия Spaţii Verzi с просьбой принять предварительные меры в этом направлении.

— Мы помним, что в предыдущие годы жители жаловались на то, что пострадали от этого растения: у многих людей была аллергия. В связи с этим мы попросили определить участки, где распространено это растение, и тщательно контролировать их. Экономические агенты и физические лица также должны следить за состоянием участков, которыми они владеют, и уничтожать амброзию, в противном случае они будут наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Констатирующими органами в этом случае являются полиция, претуры секторов и Управление жилищно-коммунального хозяйства, — отметил Чебан.

Амброзия полыннолистная — это один из наиболее опасных сорняков, вызывает сильнейшую аллергию у многих людей. Цветет с середины лета до осени. По мнению специалистов, работы по предотвращению, борьбе и уничтожению этого опасного сорняка необходимо проводить с ранней весны.

В 2018 году правительство Молдовы утвердило Положение о борьбе и предупреждении с распространением амброзии и План действий на 2019-2024 годы. За несоблюдение положений этих документов предусмотрено наказание до шести тысяч леев.


Опубликовано: 15:17 28/04/2020

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