Амброзия — это опасное для здоровья многих людей растение, и борьбу с ней необходимо начинать, не дожидаясь лета, когда она зацветет и станет причиной сильнейшей аллергии у жителей столицы.



В этом уверен генеральный примар Ион Чебан. Так, он рассказал, что уже обратился к руководству муниципального предприятия Spaţii Verzi с просьбой принять предварительные меры в этом направлении.



— Мы помним, что в предыдущие годы жители жаловались на то, что пострадали от этого растения: у многих людей была аллергия. В связи с этим мы попросили определить участки, где распространено это растение, и тщательно контролировать их. Экономические агенты и физические лица также должны следить за состоянием участков, которыми они владеют, и уничтожать амброзию, в противном случае они будут наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Констатирующими органами в этом случае являются полиция, претуры секторов и Управление жилищно-коммунального хозяйства, — отметил Чебан.



Амброзия полыннолистная — это один из наиболее опасных сорняков, вызывает сильнейшую аллергию у многих людей. Цветет с середины лета до осени. По мнению специалистов, работы по предотвращению, борьбе и уничтожению этого опасного сорняка необходимо проводить с ранней весны.



В 2018 году правительство Молдовы утвердило Положение о борьбе и предупреждении с распространением амброзии и План действий на 2019-2024 годы. За несоблюдение положений этих документов предусмотрено наказание до шести тысяч леев.