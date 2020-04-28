Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Следственный департамент МВД РФ подаст ходатайство о заочном аресте Ренато Усатого
 

Майю Санду и Сергея Литвиненко пригласят в прокуратуру для дачи объяснений


Лидеры партии «Действие и солидарность» Майя Санду и Сергей Литвиненко будут приглашены в прокуратуру для дачи объяснений относительно скандальных заявлений в социальных сетях.

Напомним, что ранее Литвиненко написал, что он выяснил «из достоверных источников» о том, что в отношении некоторых судей Конституционного суда предпринимаются специальные мероприятия, чтобы запугать их. Позже с аналогичным заявлением выступила и Майя Санду. А сегодня Генеральная прокуратура сообщила о том, что нет уголовного процесса, как и обращения за решением суда для применения специальных мер расследования в отношении судей Конституционного суда.

- Так как до сих пор не поступило никакого официального обращения по этому поводу, и для того, чтобы прояснить ситуацию, авторы этих обвинений будут приглашены в прокуратуру, чтобы предъявить доказательства в поддержку своих утверждений. Перед этим им объяснят, согласно законодательству, об ответственности за дачу ложных показаний или распространение клеветы, - указывается в сообщении для прессы Генеральной прокуратуры.


Опубликовано: 13:41 28/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Конкурс на должности двух судей КС
  • Майя Санду – кандидат в президенты от партии «Действие и солидарность»
  • Майя Санду решила стать первой женщиной-президентом в Молдове
  • Глава КС уличил Майю Санду во лжи (ВИДЕО)
  • Батрынча: «Демпартия бескомпромиссно выступила в защиту своего филиала - Ко ...







    • Все новости

    Майю Санду и Сергея Литвиненко пригласят в прокуратуру для дачи объяснений
    Генпримар: Центральный рынок Кишинева будет перемещен или модернизирован
    Венгрия предоставила Молдове партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19
    Следственный департамент МВД РФ подаст ходатайство о заочном аресте Ренато Усатого
    Депутат ПДС Галина Сажин отказалась от дохода в 3260 евро в Италии ради депутатского кресла в Молдове
    Пациентка с подозрением на COVID-19 сбежала из столичной больницы
    В Молдове объявлен «желтый код» в связи с засухой
    Ион Чебан: Примария Кишинева разрабатывает решения для помощи экономическим агентам
    Смертельное ДТП в Рышканах
    Богдан Цырдя: Выражаю благодарность фонду Сороса за то, что разнес в пух и прах обвинения в наш адрес!
    Чебан: Нацкомиссия по ЧС должна уточнить, каким торговым точкам разрешено работать
    Вблизи Молдовы произошло новое землетрясение
    COVID-19 в Молдове: 3481 человек инфицированы, 975 выздоровели
    Пенсии, зарплаты, пособия и социальная помощь будут выплачиваться вовремя
    Сергей Мокану: Майя Санду в любой момент может уйти из Молдовы так же легко, как она ушла из правительства
    Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи в борьбе с COVID-19
    СРОЧНО! 73 новых случая заражения COVID-19
    Подробности сильного пожара на Московском проспекте
    Динарий Кожокару: 200 млн евро во время пандемии – это жизни людей, помощь нуждающимся и стабильность
    Игорь Додон встретился с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере IT (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV