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Генпримар: Центральный рынок Кишинева будет перемещен или модернизирован



Центральный рынок Кишинева будет или перемещен в другое место, или модернизирован. Окончательного решения о судьбе столичного Центрального рынка пока нет. Об этом в ходе телепередачи заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он отметил, что на данный момент ведется изучение предложений, поступивших от нового руководства рынка.

– Существует два варианта того, как поступить с Центральным рынком – переместить или модернизировать. При принятии окончательного решения я намерен основываться на мнении специалистов. Надо понимать, что Центральный рынок – это не только место для торговли, это еще социальный объект. Но модернизация ему, безусловно, необходима. Мы хотим предложить собрать группу специалистов для рассмотрения всех возможных сценариев. Если мы говорим о модернизации рынка, то, по оценкам его нынешнего руководства, это можно осуществить за полтора-два года. В чем я абсолютно уверен – это в том, что автовокзал из центра города убрать надо, – заметил Чебан.

Напомним, Центральный рынок Кишинева на период действия чрезвычайного положения закрыт.


Опубликовано: 13:12 28/04/2020

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