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Венгрия предоставила Молдове партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19


Правительство Венгрии предоставило Республике Молдова партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, сообщает Moldpres.md. Таким образом, медработникам нашей страны будет передано 100 тысяч медицинских масок и 5 тысяч защитных костюмов.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля встретился сегодня с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в Кишинев в рамках рабочего визита, а также по случаю доставки этой большой партии гуманитарной помощи.

Олег Цуля выразил благодарность своему венгерскому коллеге за щедрую помощь, оказанную в поддержку усилий молдавских властей в борьбе с пандемией COVID-19, которая позволит покрыть насущные потребности больничных медицинских учреждений нашей страны.


Опубликовано: 13:00 28/04/2020

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