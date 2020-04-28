Правительство Венгрии предоставило Республике Молдова партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, сообщает Moldpres.md. Таким образом, медработникам нашей страны будет передано 100 тысяч медицинских масок и 5 тысяч защитных костюмов.



Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля встретился сегодня с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в Кишинев в рамках рабочего визита, а также по случаю доставки этой большой партии гуманитарной помощи.



Олег Цуля выразил благодарность своему венгерскому коллеге за щедрую помощь, оказанную в поддержку усилий молдавских властей в борьбе с пандемией COVID-19, которая позволит покрыть насущные потребности больничных медицинских учреждений нашей страны.