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Депутат ПДС Галина Сажин отказалась от дохода в 3260 евро в Италии ради депутатского кресла в Молдове



Депутат от партии Майи Санду "Действие и солидарность" Галина Сажин отказалась от ежемесячного дохода в размере 3260 евро, которые получала в Италии, ради депутатского кресла в Молдове. Такой вывод можно сделать, проанализировав ее декларацию об имуществе.

Согласно документу, в прошлом году Сажин получила примерно 40 тысяч евро, работая в Италии помощником в семье. Уже в качестве депутата молдавского парламента ее доход в 2019 году составил 16721.18 леев, а также пособие в размере 25 тысяч леев.

Также во владении Галины Сажин числится жилой дом в 72,6 кв.м., который оценивается в 17286 леев, то есть меньше одной тысячи евро.

В 2019 года депутат приобрела автомобиль «Toyota Yaris», за который заплатила 12200 евро.

Галина Сажин была избрана в парламент в октябре 2019 года по одномандатному округу № 50.


Опубликовано: 12:34 28/04/2020

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