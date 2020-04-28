Пациентка с подозрением на COVID-19 сбежала из столичной больницы
Несовершеннолетняя девушка с подозрением на коронавирус нового типа сбежала из столичной инфекционной больницы. Сообщается, что девушка является уроженкой Сорок. Она покинула медучреждение сегодня около 05.00.
Полиция разыскивает девушку.
По действующему законодательству, пациентам с подозрением на опасный вирус, которые покидают медицинские учреждения без ведома администрации, грозит штраф в размере 25 тысяч леев.
Полиция разыскивает девушку.
По действующему законодательству, пациентам с подозрением на опасный вирус, которые покидают медицинские учреждения без ведома администрации, грозит штраф в размере 25 тысяч леев.
Опубликовано: 11:13 28/04/2020
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