Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Следственный департамент МВД РФ подаст ходатайство о заочном аресте Ренато Усатого
 

Ион Чебан: Примария Кишинева разрабатывает решения для помощи экономическим агентам


Муниципалитет следит за ситуацией касательно потерь, которые ждут экономику столицы из-за введенного в стране режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом в ходе телепередачи заявил генпримар Кишинева Ион Чебан.

Генпримар рассказал, что муниципий уже терпит убытки в сфере местных налогов и сборов, и отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от множества факторов, в том числе от действий центральных властей.

– Мы создали рабочую группу для выработки решений по оказанию помощи экономическим агентам, в том числе по развитию возможностей онлайн-торговли. Но все эти меры должны быть согласованы с государственной политикой в этом направлении. Просчитывать что-то можно будет тогда, когда появятся конкретные цифры и данные. Что касается действий непосредственно муниципия, то мы сейчас разрабатываем сценарии по послаблению или отмене местных сборов для экономических агентов за время вынужденного простоя, а также ищем возможности для оказания им другой помощи. Эти предложения будут представлены в ближайшем будущем, – рассказал градоначальник.

Режим чрезвычайного положения в Республике Молдова был объявлен 17 марта на 60 дней – до 15 мая. Премьер-министр Ион Кику заявил накануне, что правительство не намерено продлевать его действие.


Опубликовано: 10:58 28/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Примария Кишинева разрабатывает интернет платформу для борьбы с COVID-19 (В ...
  • Генпримар Кишинева и премьер-министр провели встречу с примарами всех насел ...
  • Генпримар: Центральный рынок Кишинева будет перемещен или модернизирован
  • Ион Кику: Молдова не будет продлевать режим ЧС
  • Фракция ПСРМ поддержала пакет законов правительства Кику







    • Все новости

    Майю Санду и Сергея Литвиненко пригласят в прокуратуру для дачи объяснений
    Генпримар: Центральный рынок Кишинева будет перемещен или модернизирован
    Венгрия предоставила Молдове партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19
    Следственный департамент МВД РФ подаст ходатайство о заочном аресте Ренато Усатого
    Депутат ПДС Галина Сажин отказалась от дохода в 3260 евро в Италии ради депутатского кресла в Молдове
    Пациентка с подозрением на COVID-19 сбежала из столичной больницы
    В Молдове объявлен «желтый код» в связи с засухой
    Ион Чебан: Примария Кишинева разрабатывает решения для помощи экономическим агентам
    Смертельное ДТП в Рышканах
    Богдан Цырдя: Выражаю благодарность фонду Сороса за то, что разнес в пух и прах обвинения в наш адрес!
    Чебан: Нацкомиссия по ЧС должна уточнить, каким торговым точкам разрешено работать
    Вблизи Молдовы произошло новое землетрясение
    COVID-19 в Молдове: 3481 человек инфицированы, 975 выздоровели
    Пенсии, зарплаты, пособия и социальная помощь будут выплачиваться вовремя
    Сергей Мокану: Майя Санду в любой момент может уйти из Молдовы так же легко, как она ушла из правительства
    Группа румынских врачей прибудет в Молдову для оказания помощи в борьбе с COVID-19
    СРОЧНО! 73 новых случая заражения COVID-19
    Подробности сильного пожара на Московском проспекте
    Динарий Кожокару: 200 млн евро во время пандемии – это жизни людей, помощь нуждающимся и стабильность
    Игорь Додон встретился с членами Совета директоров Национальной ассоциации компаний в сфере IT (ВИДЕО)
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV