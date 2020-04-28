Муниципалитет следит за ситуацией касательно потерь, которые ждут экономику столицы из-за введенного в стране режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом в ходе телепередачи заявил генпримар Кишинева Ион Чебан.



Генпримар рассказал, что муниципий уже терпит убытки в сфере местных налогов и сборов, и отметил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от множества факторов, в том числе от действий центральных властей.



– Мы создали рабочую группу для выработки решений по оказанию помощи экономическим агентам, в том числе по развитию возможностей онлайн-торговли. Но все эти меры должны быть согласованы с государственной политикой в этом направлении. Просчитывать что-то можно будет тогда, когда появятся конкретные цифры и данные. Что касается действий непосредственно муниципия, то мы сейчас разрабатываем сценарии по послаблению или отмене местных сборов для экономических агентов за время вынужденного простоя, а также ищем возможности для оказания им другой помощи. Эти предложения будут представлены в ближайшем будущем, – рассказал градоначальник.



Режим чрезвычайного положения в Республике Молдова был объявлен 17 марта на 60 дней – до 15 мая. Премьер-министр Ион Кику заявил накануне, что правительство не намерено продлевать его действие.